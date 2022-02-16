В ЕС пригрозили России новыми санкциями в случае признания ДНР и ЛНР

Некоторые лидеры государств Евросоюза призывают к введению новых ограничительных мер против Москвы, если Россия пойдет на признание независимости республик Донбасса, заявил глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас. По его словам, подобный шаг РФ будет означать дальнейшие «территориальные претензии» к Киеву.

«Прежде всего, решение еще не было принято. Но речь идет о размахивании еще одним оружием, демонстрации, что «мы готовы сделать и это». Конечно, признание так называемых республик означало бы дальнейшие территориальные претензии к Украине, поскольку вы знаете, как эти две так называемые республики рассматривают свою территорию», — цитирует слова Маасикаса «Интерфакс-Украина».

При этом на вопрос о каких-либо антироссийских санкциях за упрощение выдачи паспортов для жителей Донбасса представитель ЕС от ответа уклонился. Он лишь отметил, что Брюссель не раз обращал внимание на то, что эти шаги якобы противоречат духу минских соглашений.

Опасения Запада по поводу возможного признания Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР связаны с тем, что 15 февраля Госдума одобрила соответствующее обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что Словакия обвинила Россию в подрыве мира из-за решения Госдумы по ДНР и ЛНР.