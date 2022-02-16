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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Представитель Киева считает, что Запад предоставил Украине карт-бланш на захват Донбасса

Представитель Киева в ТКГ: Запад может закрыть глаза при захвате Донбасса Украиной

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РИА «Новости»

Запад, вероятно, закрыл бы глаза на военное вторжение Украины на территорию Донбасса, считает представитель контролируемой Киевом части Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны Сергей Гармаш. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя украинской столицы в ТКГ, ранее один дипломат ему сказал: «Победителей не судят. Даже если вы войдете в Донецк военным путем, то никто вам слова не скажет».

Тем не менее Гармаш не исключил проблемы у Украины со стороны Запада, если боевые действия продлятся больше недели.

Ранее в Госдепе рассказали о шансах на разрешение ситуации вокруг Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняются.

Также канцлер германии Олаф Шольц оценил возможное признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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