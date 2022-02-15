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В России объяснили причину задержки ратификации пограндоговора с Эстонией

Посольство РФ: ратификация пограндоговора с Россией «стоит на месте» из-за Эстонии

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В посольстве РФ в Таллине заявили, что процесс ратификации пограндоговора между Россией и Эстонией стоит на месте из-за позиции балтийской республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Нельзя не согласиться с тем, что ратификация пограничных договоров будет способствовать стабилизации двусторонних отношений, но для этого, в первую очередь, официальный Таллин должен предпринять конкретные шаги», — заявили в дипмиссии.

В российском посольстве подчеркнули, что именно в 2005 году Эстония фактически заблокировала ратификацию аналогичных соглашения. Учитывая это, Россия вправе ожидать, что подобный сценарий не повторится.

«К сожалению, процесс ратификации по-прежнему стоит на месте из-за позиции Эстонии. Соответствующий ратификационный пакет был внесен правительством Российской Федерации и находится в Государственной думе с марта 2015 года», — отметили в дипмиссии.

Ранее оппозиционная парламентская партия Isamaa («Отечество») призвала правительство Эстонии в дальнейшем не проводить с Россией консультаций о возможности ратификации договора о границе между двумя странами, учитывая текущую геополитическую ситуацию.

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