Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В МИД оценили утверждения министра Трасс о «вторжении» России... 21:21
Фигуристка Щербакова рассказала о работе в команде Тутберидзе 21:18
В России объяснили причину задержки ратификации пограндоговора с Эстонией 21:17
Байден выступит с заявлением по Украине 21:08
В ООН призвали избегать подстрекательства на фоне статей Mirror и Sun... 21:03
Великова: Валиеву довели до такого, что она не может сделать любимый прыжок 21:00
CNN: Макрон просит Путина не признавать независимость ДНР и ЛНР 20:47
Суд разрешил Навальному свидание с женой 20:47
В МИД РФ рассказали о подготовке ответа по гарантиям безопасности... 20:41
Британский ведущий назвал Олимпиаду запятнанной из-за выступления Валиевой 20:38

Шольц оценил продолжительность беседы с Путиным

Шольц: продолжительность беседы с Путиным стала хорошим знаком

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжительность беседы с президентом России Владимиром Путиным стала хорошим знаком. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы долго говорили с президентом Путиным, мы не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой. Культурные вопросы, экономические вопросы. Конечно, многие темы вокруг европейской безопасности и Украину. То, что мы так долго разговаривали друг с другом, - это хороший знак», — подчеркнул Шольц.

По мнению канцлера, он провел с Путиным очень интенсивные и доверительные переговоры, а разговор с президентом России прошел в дружественной атмосфере.

«Мы не согласны по каждому пункту, но есть достаточно отправных точек для того, чтобы говорить дальше и искать понимания, это хорошее послание… Достаточно для того, чтобы продолжать разговор», — отметил Шольц.

Он добавил, что существует еще множество тем для того, чтобы продолжить разговор с Россией. Также, существует достаточное количество предпосылок для достижения мира и безопасности в Европе.

Ранее Путин заявил, что переговоры с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем прошли в деловой атмосфере.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть