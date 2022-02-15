Шольц оценил продолжительность беседы с Путиным

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжительность беседы с президентом России Владимиром Путиным стала хорошим знаком. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы долго говорили с президентом Путиным, мы не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой. Культурные вопросы, экономические вопросы. Конечно, многие темы вокруг европейской безопасности и Украину. То, что мы так долго разговаривали друг с другом, - это хороший знак», — подчеркнул Шольц.

По мнению канцлера, он провел с Путиным очень интенсивные и доверительные переговоры, а разговор с президентом России прошел в дружественной атмосфере.

«Мы не согласны по каждому пункту, но есть достаточно отправных точек для того, чтобы говорить дальше и искать понимания, это хорошее послание… Достаточно для того, чтобы продолжать разговор», — отметил Шольц.

Он добавил, что существует еще множество тем для того, чтобы продолжить разговор с Россией. Также, существует достаточное количество предпосылок для достижения мира и безопасности в Европе.

Ранее Путин заявил, что переговоры с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем прошли в деловой атмосфере.