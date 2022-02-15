В МИД РФ оценили запрос Киева о встрече в рамках Венского документа ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрос Украиной встречи в рамках Венского документа ОБСЕ, заявила, что Западу стоит обратить внимание, что Киев сам его неоднократно нарушил. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Одновременно мы вновь обратили внимание на многочисленные нарушения ВД-2011 самой Украиной, о чем уже неоднократно заявляли на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ)», — рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что «украинский запрос» является попыткой отвлечь внимание от указанной действительно «необычной» военной деятельности самой Украины».

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия не будет участвовать в запрошенной Киевом встрече по Венскому документу в ОБСЕ.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что затребованный Украиной Венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ может стать заведомо безрезультативным.

Накануне украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в течение 48 часов Украина ожидает встречи с Россией и другими странами — участницами Венского документа 2011 года. Киев намерен прояснить ситуацию с передвижением войск вдоль границы с Украиной.