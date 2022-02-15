Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Лавров в разговоре с Блинкеном заявил о недопустимости агрессивной риторики... 19:49
Украинские специалисты «нашли» виновных в DDoS-атаках на Минобороны... 19:44
Американская журналистка о выступлении Валиевой: ее не должно быть здесь 19:40
Судью, разъезжавшего пьяным по Самаре, лишили особого статуса 19:38
Народная милиция ЛНР открыла ответный огонь по силовикам Украины после гибели... 19:34
Порошенко заявил, что Украина вправе отказаться от минских соглашений 19:33
На Украине сообщили о DDoS-атаке на сайт Минобороны и ВС 19:24
Азербайджан пообещал скоро арестовать главу Нагорного Карабаха за «теракты» во время... 19:23
В ОКР объяснили, почему Валиева пропустила пресс-конференцию 19:19
В Китае рассказали, как РФ вынудила США отказаться от военной помощи Украине 19:14

В МИД РФ оценили запрос Киева о встрече в рамках Венского документа ОБСЕ

Захарова заявила о неоднократном нарушении Украиной Венского документа ОБСЕ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрос Украиной встречи в рамках Венского документа ОБСЕ, заявила, что Западу стоит обратить внимание, что Киев сам его неоднократно нарушил. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Одновременно мы вновь обратили внимание на многочисленные нарушения ВД-2011 самой Украиной, о чем уже неоднократно заявляли на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ)», — рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что «украинский запрос» является попыткой отвлечь внимание от указанной действительно «необычной» военной деятельности самой Украины».

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия не будет участвовать в запрошенной Киевом встрече по Венскому документу в ОБСЕ.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что затребованный Украиной Венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ может стать заведомо безрезультативным.

Накануне украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в течение 48 часов Украина ожидает встречи с Россией и другими странами — участницами Венского документа 2011 года. Киев намерен прояснить ситуацию с передвижением войск вдоль границы с Украиной.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть