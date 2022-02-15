В Кремле назвали «показной истерикой» эвакуацию дипломатов из-за «вторжения» РФ на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга для журналистов прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что 16 февраля станет днем «вторжения» на Украину, а также оценил вероятность объявления новой даты.

«От этих действий лихорадит весь мир и это не что иное, как беспрецедентная кампания по нагнетанию напряженности в Европе. Мы считаем это очень плохой практикой — просто бросаться словами и затевать эвакуацию дипломатов. Это какая-то показная истерика, которая ни на чем не основана. Если бы вместо этих показушных деструктивных кампаний декларировалось желание обсуждать обеспокоенности друг друга, то обстановка в Европе была бы спокойнее. Это то, чего желает [президент РФ Владимир] Путин», — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица сообщало, что США считают, что Россия может напасть на Украину 15 февраля. По информации агентства, Россия может предпринять попытку провокации в Донбассе или попытаться захватить Киев.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах до 125 тыс. солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.