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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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ЛДПР выступила с официальным заявлением о состоянии Владимира Жириновского

ЛДПР призвала СМИ перестать публиковать слухи о здоровье Жириновского

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Состояние госпитализированного с коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильное и партия надеется на то, что в скором времени он вернется и выступит перед СМИ. Об этом в ходе пресс-подхода от имени фракции заявил зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, ЛДПР продолжает работать в штатном режиме.

«Только что состоялось заседание фракции ЛДПР. Все органы управления партии продолжают действовать в штатном режиме», — сказал Леонов.

При этом депутат подчеркнул, что до сих пор ни один из «анонимных источников» не сообщил правдивой информации по ситуации с Жириновским.

«Вместе с тем мы обращаемся к СМИ, которые дорожат репутацией, с просьбой прекратить публикацию слухов и домыслов о состоянии здоровья Владимира Жириновского. Вся фракция ЛДПР категорически осуждает подобные провокации», — заключил Леонов.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

Ранее заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский тяжело переносит коронавирус.

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