Захарова обвинила Киев в отсутствии «силы и смелости» из-за минских соглашений

Никаких «российских условий» минских соглашений не существует, но Киев не может признаться, что не собирается в принципе им следовать. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Силы и смелости сказать о том, что они более не привержены и не будут в принципе выполнять минские соглашения у них [властей Украины] нет. Потому что они понимают, что все международное сообщество наоборот подчеркивает их актуальность и безальтернативность. И дальше они начинают заниматься любимым — фактическим подлогом», — сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что «называть те причины, которых нет», является подлогом.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телефонной беседы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России». По мнению министра, Россия пытается «манипулировать содержанием минских договоренностей и продвигать искаженное видение их сущности».

Дипломат также отметил, что Киев готов к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием Москвы в «нормандском» и в других форматах.

Первые минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе были утверждены в сентябре 2014 года. Их подписали представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Год спустя были созданы вторые минские соглашения, которые утвердили Россия, Украина, Германия и Франция.

Договоренности, в частности, предписывают сторонам конфликта прекратить огонь и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Киев также должен законодательно признать особый статус Донбасса. Россия неоднократно обвиняла Украину в срыве договоренностей и нежелании их исполнять. В частности, Киев не хочет ничего обсуждать напрямую с представителями ДНР и ЛНР, хотя соглашения предусматривают такой диалог.