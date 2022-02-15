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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье

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Госдепартамент США рекомендовали американцам немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд», — заявил Госдеп.

В сообщении ведомства указывается, что гражданам Соединенных Штатов в Белоруссии необходимо незамедлительно уехать из республики «коммерческими или частными средствами».

Также Госдеп призвал американцев не ездить в Молдавию и попросил их немедленно покинуть Приднестровье.

Ранее посольство США повторно призвало соотечественников покинуть Украину и опубликовало дорожную карту с перечнем стран для отъезда. Американцам рекомендовали покидать Украину через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию. Также диппредставительство призвало всех граждан США на Украине заполнить онлайн-форму, чтобы дипломаты могли связаться с ними.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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