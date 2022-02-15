Канада применит ранее не использовавшийся закон из-за протестов против COVID-19

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство Канады применит ранее никогда не использовавшийся закон из-за протестов против COVID-19. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Федеральное правительство прибегнет к закону о чрезвычайных ситуациях», — сказал он.

По его словам, это необходимо для прекращения протестов. Закон был принят в 1988 году и никогда не использовался в Канаде.

Ранее глава правительства канадской провинции Онтарио Даг Форд объявил о введении в регионе режима ЧП на фоне протестов дальнобойщиков против коронавирусных ограничений.

Также в Онтарио ввели ответственность за блокировку автотрасс: до года тюрьмы и штраф до $100 тыс. В провинции живет больше трети канадцев и расположены Оттава и крупнейший город страны Торонто.

До этого в столице Канады Оттаве сотрудники полиции арестовали 25 человек по делу о протестах дальнобойщиков, сообщает Reuters со ссылкой на начальника полиции Оттавы Питера Слоули.

В Канаде продолжаются массовые протесты водителей грузовиков. Они недовольны введенными 15 января антиковидными ограничениями и теперь выступают за их отмену.