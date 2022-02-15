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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В США прокомментировали возможность переброски войск из Польши на Украину

Пентагон: власти США не будут перебрасывать американские войска из Польши на Украину

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Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не будут перебрасывать американские войска из Польши на Украину, но военные могут помочь при проведения эвакуации. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Если потребуется с польской стороны границы оказать помощь при эвакуации, <…> если люди будут переходить эту границу и им нужно будет оказать помощь, они будут готовы сделать это», — сказал он.

Кирби подчеркнул, что войска останутся исключительно на территории Польши.

Ранее США направили в Польшу истребители F-15 для усиления коллективной обороны НАТО.

Отмечается, что истребители будут взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16, которые патрулируют Балтику. По данным ВВС, самолеты укрепят оборону союзников на фоне «наращивания Россией военной мощи вблизи Украины». Также истребители примут участие в учениях против воздушных и наземных целей.

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