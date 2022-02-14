США переносит посольство на Украине

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что американское диппредставительство на Украине временно переезжает из Киева во Львов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ввиду значительного наращивания российских сил (у границы с Украиной) мы временно переносим наше посольство на Украине из Киева во Львов», — сказал госсекретарь.

Он отметил что американские дипломаты продолжат координировать с украинскими властями усилия, направленные на деэскалацию напряженности на российско-украинской границе.

Журнал Wall Street Journal написал со ссылкой на американских чиновников, что сотрудники посольства в Киеве должны перед переездом уничтожить сетевую аппаратуру и компьютеры — такое распоряжение поступило из Госдепа.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Всемирный банк на время вывозит сотрудников с Украины, опасаясь за их безопасность на фоне сообщений о гипотетической российской агрессии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к уехавшим за границу гражданам, заявив, что если они не вернутся в течение суток, то страна сделает «серьезные выводы».