В ЕС могут провести внеплановые переговоры по Украине

Лидеры стран Евросоюза могут на этой неделе провести внеплановые переговоры для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Источники уточнили, что председатель Евросовета Шарль Мишель может рассмотреть вариант проведения такой встречи в кулуарах саммита ЕС-Африка, который пройдет 17-18 февраля. Однако, по их словам, окончательное решение будет принято после встречи канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным, которое состоится 15 февраля в Москве.

На фоне сообщений СМИ и заявлений некоторых политиков о якобы готовящемся вторжении России на Украину президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и заявил об утверждении Дня единения. Оно должно состоятся в день, когда, как утверждалось, Москва начнет нападение — 16 февраля.

Он подчеркнул, что Киев стремится к миру и хочет решать «все вопросы исключительно путем переговоров», не «посягает на чужое», но и не «отдаст своего». По его словам и Донбасс, и Крым вернутся на Украину — и «исключительно дипломатическим путем».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.