В Кремле прокомментировали госпитализацию Жириновского и Зюганова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал госпитализацию председателя ЛДПР Владимира Жириновского и председателя КПРФ Геннадия Зюганова.

«Действительно, мы знаем, что они госпитализированы. Мы не слышали каких-то заявлений от врачей или Минздрава России о том, что что-то угрожает их жизни и здоровью. Врачи делают свою работу превосходно. Мы все желаем здоровья и Жириновскому, и Зюганову, и скорейшего возвращения в строй», — рассказал Песков.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что у председателя ЛДПР Владимира Жириновского начались воспалительные процессы в головном мозге.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%. Также был госпитализирован председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Сам Зюганов ранее сообщал, что его выпишут через «два-три дня». Также глава коммунистической партии рассказал, что госпитализация носит профилактический характер в связи с перенесенной несколько лет назад операцией, чувствует он себя нормально и находится в рабочем состоянии.