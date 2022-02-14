В Кремле прокомментировали слова посла Украины Пристайко о членстве в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что его страна может отказаться от членства НАТО во избежание войны в РФ.

«В данном случае обратите внимание, что из Киева попросили посла разъяснений его мнения. Поэтому вряд ли это можно воспринимать как свершившийся факт измены внешнеполитического мировоззрения Киева. Мы знаем, что совсем другие цели обозначены в конституции страны», — сказал представитель Кремля.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны» с Россией. Позже он отказался от своих слов.

Тем не менее, его заявление немедленно подвергли критике на Украине. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров напомнил, что стремление в НАТО закреплено в украинской конституции, и потребовал у Пристайко объяснений.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.