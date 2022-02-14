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Украина наращивает импорт газа

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РИА «Новости»

Украина импортировала 162 млн кубометров природного газа с начала февраля 2022 года, сообщил в Facebook генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины (ГТС) Сергей Макогон.

«В связи с аномально теплой погодой и высокими ценами на газ, которые привели к сокращению потребления газа промышленными потребителями, существенно снизилось потребление газа в Украине. В прошлом году, на 11 февраля, потребление газа в сутки составило почти 152 млн кубометров, в этом году — 106 млн кубометров», — добавил Макогон.

По его словам, импорт газа вырос с начала февраля. Сейчас его суточный объем составляет 13,5-14 млн кубометров. При этом большая часть импорта газа приходится на Венгрию — в среднем 5,5 млн кубометров в сутки. Импорт газа из Словакии составляет около 5 млн кубометров в сутки. Другой импортируемый газ поступает на Украину через виртуальные реверсивные потоки из Польши.

Ранее стало известно, что газовый транзит через Украину остается на уровне половины от законтрактованных мощностей. Дневная заявка на прокачку газа через ГТС Украины составила 58,62 млн кубометров при максимально возможных 109 млн кубометров.

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