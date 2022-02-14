Украинские депутаты сегодня встретятся с членами СНБО

В понедельник, 14 февраля, главы фракций и комитетов Верховной рады встретятся с членами Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка. Сообщается, что после встречи состоится совещание фракции «Слуга народа» с участием президента Владимира Зеленского.

По словам Железняка, закрытое заседание, на котором пройдет встреча глав фракций и Комитетов с СНБО, запланировано на 16.00, а совещание «Слуги народа» — на 19.00. До сих пор неизвестно, пройдет ли совещание правящей партии в парламенте или в другом месте.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Зеленский поставил задачу увеличить силы территориальной обороны Украины до 2 млн человек. 11 февраля члены совета рассмотрели ситуацию на границе с Россией и в акватории Черного и Азовского морей. В частности, на заседании обсуждался вопрос общей ситуации обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз и вопрос о «рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями РФ перекрыть под предлогом учений районы Черного и Азовского морей». Также члены СНБО рассмотрели вопрос о получении международной военно-технической помощи.