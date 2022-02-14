Глава Мюнхенской конференции заявил, что попытается уговорить Москву принять участие в мероприятии

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что попытается уговорить Россию принять участие в мероприятии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По последней информации, российское правительство отказывается направить официальных представителей», — сказал он на брифинге.

Ишингер добавил, что в ближайшие дни его команда предпримет все попытки, чтобы привлечь официального представителя от России в Мюнхен.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальные российские лица не примут участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конференцию «клубом одной точки зрения».

Мюнхенская конференция состоится 18–20 февраля, она пройдет впервые за два года в очном формате. Ранее организаторы отказывались от этого формата из-за пандемии коронавируса.