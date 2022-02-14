Украинский посол заявил о возможности отказа от планов на вступление в НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью радио «Би-би-си — 5» заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО ради того, чтобы избежать войны с Россией.

«Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому», — ответил Пристайко на вопрос может ли Украина отказаться от вступления в НАТО ради мира в Европе.

Он добавил, что Украина может «проявить гибкость».

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах — до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

Ранее в Верховной раде сообщили о начале «войны» против Украины со стороны ее западных «союзников».

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович считает, что действия Запада против Киева аналогичны войне и мощнейшим санкциям.

Кроме того, уже несколько стран НАТО заявили об эвакуации своих военных инструкторов и бойцов подразделений специального назначения из Украины из-за угрозы для их жизни и безопасности.

Также продолжается «инфо-парад» эвакуаций посольств и граждан иностранных государств из Украины.