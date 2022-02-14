В Госдуме объяснили русофобию Запада сходством слов «Москва» и «мускулы» в английском языке

Русофобия Запада может быть связана со схожестью по звучанию в английском языке слов «Москва» (Moscow) и «мускулы» (muscles), сказал в интервью «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Любопытно, что слова «мускулы» и «Москва» в английском схожи по звучанию. Может, в этом и кроется психологическая причина русофобии и враждебности Запада, что заставляет их представлять Москву агрессором», — сказал Выборный.

Он добавил, что этот факт доказывает «абсурдная мантра: Москва играет мускулами», которая «как под копирку» дублируется в западных СМИ.

«Прекратить эту истерию можно только тогда, как народ Украины категорически скажет «нет» так называемому внешнему управлению страной и не на словах, а на деле выберет путь независимого суверенного государства», — добавил Выборный.

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