Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Бестемьянова: Синицина и Кацалапов показали лучший вариант своей произвольной программы 10:07
Астрономы выяснили, что на Луну падает не Falcon 9, а китайская ракета 2014 года 10:07
Собянин представил основные дорожные проекты Москвы на 2022 год 10:03
Гендиректор CAS высказался о решении допустить Валиеву до участия в Играх 10:02
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале 10:01
Российские ученые впервые создали отредактированную пшеницу 10:00
Samsung солгала о характеристиках флагманов 09:48
Власти Венгрии опасаются потока украинских беженцев в случае войны 09:48
В Госдуме рассказали, с какими последствиями 1990-х Россия не справилась... 09:46
Чубайс назвал способ избежать последствий от «углеродного налога» ЕС 09:46

В Госдуме объяснили русофобию Запада сходством слов «Москва» и «мускулы» в английском языке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба Анатолия Выборного

Русофобия Запада может быть связана со схожестью по звучанию в английском языке слов «Москва» (Moscow) и «мускулы» (muscles), сказал в интервью «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Любопытно, что слова «мускулы» и «Москва» в английском схожи по звучанию. Может, в этом и кроется психологическая причина русофобии и враждебности Запада, что заставляет их представлять Москву агрессором», — сказал Выборный.

Он добавил, что этот факт доказывает «абсурдная мантра: Москва играет мускулами», которая «как под копирку» дублируется в западных СМИ.

«Прекратить эту истерию можно только тогда, как народ Украины категорически скажет «нет» так называемому внешнему управлению страной и не на словах, а на деле выберет путь независимого суверенного государства», — добавил Выборный.

Полный текст интервью читайте на сайте «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть