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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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МИД Сингапура рекомендовал своим гражданам незамедлительно покинуть Украину

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Власти Сингапура призвали граждан страны незамедлительно покинуть территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Напряженность на Украине и сопредельных территориях продолжает нарастать. В связи со сложившейся ситуацией находящимся на Украине сингапурцам рекомендуется как можно скорее покинуть страну коммерческим транспортом, пока для этого есть возможности», — говорится в заявлении МИД Сингапура.

Там отметили, что в случае возникновения конфликта сингапурское внешнеполитическое ведомство не сможет дать гарантии, что будет в состоянии оказать гражданам помощь покинуть страну.

Ранее Министерство иностранных дел Сербии рекомендовало гражданам республики рассмотреть возможность отъезда с территории Украины. В ведомстве призвали граждан Сербии находиться в постоянном контакте с посольством страны в Киеве.

Накануне стало известно, что число стран, которые рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, выросло до 35. За прошедшую ночь список стран пополнился Кувейтом, Италией, Ираком, Испанией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Словений, Иорданией, Швецией, Марокко, Палестиной и другими.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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