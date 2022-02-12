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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин и Байден начали переговоры из-за ситуации на Украине

СNN: Путин и Байден начали телефонный разговор

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Reuters/РИА «Новости»

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали телефонный разговор в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщил журналист телекомпании CNN Кевин Липтак на своей странице в Twitter.

Липтак написал, что разговор начался в 19:00 мск.

Ранее Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты обсудили ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

До этого Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе. Разговор продлился 1 час 40 минут.

12 февраля Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля, сообщают источники Politico. Вторжению будут предшествовать ракетные удары и кибератаки, пишет газета.

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