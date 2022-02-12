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Зюганов заявил, что к находящемуся с ним в одной больнице Жириновскому «не пускают»

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его не пускают к находящемуся с ним в одной больнице лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом сообщает KP.RU.

Оба политика лечатся в Москве в Центральной клинической больнице Управления делами Президента России.

По словам Зюганова, к Жириновскому его сейчас «не пускают». Он не пересекался с Жириновским на территории медучреждения и добавил, что глава ЛДПР «запустил свое здоровье».

Ранее госпитализированный глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о своем самочувствии. В КПРФ не стали уточнять, чем именно заболел Зюганов, однако подтвердили его госпитализацию.

До этого стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

При этом в ЛДПР заявляли, что их лидер ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону, и, вероятно, скоро вернется к полноценной, активной работе.

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