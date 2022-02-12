В МИД РФ подтвердили запрос Блинкена на телефонный разговор с Лавровым

МИД России подтвердил, что госсекретарь США Энтони Блинкен запросил провести в субботу телефонный разговор с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

«Подтверждаем», — сказали в министерстве.

Ранее Блинкен заявил, что проведет телефонный разговор Лавровым 12 февраля.

До этого они беседовали по телефону 2 февраля. Они обсудили гарантии по безопасности, ответ на которые ранее получил МИД России, а также возможные встречи глав государств. Блинкен подтвердил позицию американской стороны о том, что каждое государство имеет право на самостоятельное определение внешней политики, в том числе и в вопросе выборов союзов.

В середине декабря прошлого года МИД России опубликовал соглашения для США и НАТО об обеспечении безопасности. В них учитывались озабоченности сторон, в частности и по ситуации на Украине. Основные условия России – НАТО не станет двигаться на восток и откажет Украине в членстве в союзе.