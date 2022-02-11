Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Словакии на домах голосовавших за соглашение с США депутатов... 19:04
В РПЦ не будут публично обсуждать молитвы о здоровье Жириновского 19:01
Плющев: у сборной России по хоккею просто убогая игра в атаке 18:59
Российские таджики прокомментировали запрет на работу в Калужской области 18:53
Британский министр обороны объяснил поставки оружия Украине 18:52
Под Екатеринбургом мужчина на глазах у детей поджег машину с бывшей... 18:52
Глава Минобороны Британии оценил переговоры с Шойгу в Москве 18:52
Франция опубликовал запись радиообмена с российским фрегатом во время маневров 18:52
11 февраля стало самым теплым днем текущей зимы в Москве 18:43
Врач объяснила, почему живущие рядом люди не заражаются коронавирусом 18:39

Байден подписал указ о блокировке семи миллиардов активов банка Афганистана в США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Президент США Джо Байден подписал указ о блокировке $7 млрд активов ЦБ Афганистана. Об этом сообщает Белый дом.

Активы Афганистана будут переведены в специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. По предварительным данным, половина этих денег будет потрачена на гуманитарные нужды афганского народа.

Остальные $3,5 млрд будут использованы в качестве компенсации семьям жертв террористических атак.

Ранее в ООН призвали к принятию срочных мер по поддержке банков Афганистана, предупредив, что рост числа людей, которые неспособны выплатить ссуды, сокращение вкладов и нехватка наличной ликвидности могут привести к краху финансовой системы в ближайшие несколько месяцев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть