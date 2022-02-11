Байден подписал указ о блокировке семи миллиардов активов банка Афганистана в США

Президент США Джо Байден подписал указ о блокировке $7 млрд активов ЦБ Афганистана. Об этом сообщает Белый дом.

Активы Афганистана будут переведены в специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. По предварительным данным, половина этих денег будет потрачена на гуманитарные нужды афганского народа.

Остальные $3,5 млрд будут использованы в качестве компенсации семьям жертв террористических атак.

Ранее в ООН призвали к принятию срочных мер по поддержке банков Афганистана, предупредив, что рост числа людей, которые неспособны выплатить ссуды, сокращение вкладов и нехватка наличной ликвидности могут привести к краху финансовой системы в ближайшие несколько месяцев.