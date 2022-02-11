Японцев призвали «немедленно покинуть» Украину

Японский МИД повысил уровень угрозы для граждан, находящихся на Украине, до четвертого. Об этом сообщает ТАСС.

Четвертый уровень угрозы — максимальный. Он предполагает призыв «немедленно покинуть территорию» Украины и отказаться от любых поездок в страну.

Япония настаивает на отъезде граждан с Украины из-за «продолжающегося роста напряженности на украинско-российской границе», объяснили во внешнеполитическом ведомстве. Там отметили, что предсказать развитие ситуации не представляется возможным «несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия», прилагаемые для разрешения кризиса.

Ранее представитель Европейской комиссии Петер Стано заявил об отсутствии общих планов по эвакуации граждан Евросоюза с Украины.

До этого президент США Байден призвал американцев покинуть Украину «прямо сейчас». Он подчеркнул, что американские войска не смогут оказать помощь в эвакуации граждан, потому что ни при каких обстоятельствах не окажутся на украинской территории.