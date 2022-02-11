Шойгу заявил, что Россия даст ответ США и НАТО по гарантиям безопасности в ближайшее время

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва в ближайшее время даст ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом он сообщил на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом, передает РИА «Новости».

«Сейчас это все рассмотрено. Думаю, что в ближайшее время наш ответ также последует», — сказал он.

Он добавил, что обстановка в Европе становится более напряженной, но Россия в этом не виновата.

Ранее сообщалось, что Москва готовит ответ в НАТО и США по гарантиям безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что в предложениях РФ по гарантиям безопасности, которые были направлены в Североатлантический альянс и Соединенные Штаты, «нет ни одного пункта», который российская сторона «считает неисполнимым».

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.