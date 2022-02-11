Глава ДНР Пушилин рассказал, считает ли он экс-президента Украины Порошенко преступником

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко для Донбасса остался военным преступником. Об этом сообщает ТАСС.

Пушилин подчеркнул, что в ДНР ожидают наказания в отношении политика, руководившего Украиной с 2014 по 2019 год.

«Для нас Порошенко был и остается преступником. Военным преступником. Я напомню, что военные преступления не имеют срока давности», — объяснил Пушилин.

По словам главы самопровозглашенной ДНР, вероятно, когда-то наступит день, когда Порошенко придется ответить за совершенные преступления перед настоящий судом.

Открытие в Киеве уголовного дела против Порошенко является политическими разборками и попыткой президента Украины Владимира Зеленского поквитаться с оппонентом, уверен Пушилин.

«Мы имели возможность наблюдать, когда проходил народный трибунал, когда судили Порошенко за другие, реальные преступления против жителей Донбасса...» — заключил глава ДНР.

До этого Порошенко заявлял, что не будет давать показания по делу о государственной измене.

Ранее в МИД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили о неминуемом международном суде над Порошенко за геноцид жителей Донбасса.