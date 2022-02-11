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Глава ДНР Пушилин рассказал, считает ли он экс-президента Украины Порошенко преступником

Глава ДНР Пушилин: Порошенко был и остается военным преступником

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Gleb Garanich/Reuters

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко для Донбасса остался военным преступником. Об этом сообщает ТАСС.

Пушилин подчеркнул, что в ДНР ожидают наказания в отношении политика, руководившего Украиной с 2014 по 2019 год.

«Для нас Порошенко был и остается преступником. Военным преступником. Я напомню, что военные преступления не имеют срока давности», — объяснил Пушилин.

По словам главы самопровозглашенной ДНР, вероятно, когда-то наступит день, когда Порошенко придется ответить за совершенные преступления перед настоящий судом.

Открытие в Киеве уголовного дела против Порошенко является политическими разборками и попыткой президента Украины Владимира Зеленского поквитаться с оппонентом, уверен Пушилин.

«Мы имели возможность наблюдать, когда проходил народный трибунал, когда судили Порошенко за другие, реальные преступления против жителей Донбасса...» — заключил глава ДНР.

До этого Порошенко заявлял, что не будет давать показания по делу о государственной измене.

Ранее в МИД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили о неминуемом международном суде над Порошенко за геноцид жителей Донбасса.

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