В Кремле оценили итоги переговоров политсоветников в Германии

Власти РФ сожалеют, что встреча политических советников «нормандской четверки», прошедшая в Германии, оказалась безрезультатной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС

«Вот мы с вами, например, все стали свидетелями того, как вчера опять, к сожалению, безрезультатно завершилась очередная встреча политсоветников «нормандской четверки». Вот, к сожалению, это та ситуация, это та реальность, в которой нам приходится работать..» — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, теперь остается надежда на дипломатов, которые, вероятно, и дальше будут проактивно отстаивать интересы России.

Как считает Песков, дипломатам и далее придется разъяснять собеседникам из других стран географические, геополитические и иные реалии РФ.

Основная задача добиться обеспечения реализации минского комплекса мер, прописанного в определенной последовательности, обратил внимание Песков. Участники прошедших переговоров в Берлине не смогли справиться со стоящей задачей.

Ранее стало известно, что «нормандская четверка» не смогла согласовать совместное заявление.