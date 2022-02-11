Глава ДНР Пушилин допустил помощь России в случае наступления Украины

Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил на брифинге, что Россия может помочь Донбассу в случае наступления украинских сил, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в регионе «ситуация накалена до предела», в ДНР рассматривают несколько вариантов развития событий, в том числе — полномасштабное наступление Украины с использованием «всего оружия, которое завозилось».

«Первое, наши военнослужащие, мы сделаем все возможное, чтобы защитить наших граждан. Хватит сил или нет – непонятно. Я не исключаю, что если будет развязано полномасштабное наступление, что Россия может предпринять такие шаги (помощь Донбассу), но если такие решения будут, то будут приняты Россией, я такого не исключаю», — сказал Пушилин.

Ранее стало известно, что 14 февраля в совете Госдумы рассмотрят вопрос обращения к президенту РФ Владимиру Путины о признании ДНР и ЛНР. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, перед отправкой идеи в Кремль ее могут направить в МИД и другие госструктуры – для получения отзывов. Он подчеркнул, что вопрос очень серьезный, речь идет о защите жизней россиян, живущих в Донбассе.

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