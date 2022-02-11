Песков подтвердил, что Макрон не сдавал ПЦР-тест перед встречей с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон не сдавал ПЦР-тест в России перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому главы государств сидели далеко друг от друга во время переговоров.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент Франции отклонил просьбу Кремля о прохождении теста COVID-19, поэтому его «держали на расстоянии» от Путина.

«Да, действительно», — ответил Песков на вопрос о том, правдивы ли данные агентства.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что подобные ситуации лишены политической окраски и не мешают проведению переговоров.

«В некоторых ситуациях Путин общается с гостями рядом, обменивается рукопожатиями, а с кем-то переговоры проходят за длинным столом», — сказал Песков.

По его словам, некоторые мировые лидеры «следуют своим правилам» и не обмениваются с принимаемой стороной тестами на коронавирус.

«Но тут вступает протокол по защите здоровья нашего президента и гостей и применяется большее расстояние», — объяснил представитель Кремля.

Переговоры Путина и Макрона состоялись в Москве 7 февраля, они продлились более пяти часов.