Захарова оценила заявление Джонсона о приготовлении войск НАТО на восточном фланге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьера Британии Бориса Джонсона по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Она напомнила, что 30 января канцелярия Джонсона объявила о подготовке визитов в Москву министров иностранных дел и обороны для переговоров с российскими коллегами по вопросу деэскалации ситуации на Украине. Это стало возможно после того, как британский премьер сообщил, что улучшение отношений с Россией возможно.

Также Захарова указала на то, что 10 февраля Джонсон после встречи со Столтенбергом заявил, что Лондон работает над тем, чтобы «отвлечь внимание русских», занимая и загружая их «пропускную способность» дипломатических каналов, в то время как по всему восточному флагу НАТО «ведется подготовка».

«Стратеги от Бога», — отметила представитель МИД России в своем Telegram-канале.

Глава МИД Британии Лиз Трасс 10 февраля посетила российскую столицу для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по ситуации на Украине.

11 февраля в Москву ожидается визит министра обороны Королевства Бена Уоллеса.