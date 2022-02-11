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Полянский назвал абсурдными намерение США выдворить посла России

Дипломат Полянский: Вашингтон должен урегулировать ситуацию с послом РФ в США

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AP

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подверг критике намерение американских властей выдворить российского посла Анатолия Антонова из Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В переговорах по двусторонним визовым озабоченностям с США мы не участвуем. Надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, потому что, конечно, подобные требования выглядят более чем абсурдными», — заявил Полянский.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти по-прежнему угрожают ему выдворением в рамках торга за визы для сотрудников своих дипломатических миссий.

До этого постпред при ООН Василий Небензя заявил о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники российского представительства. Американское посольство в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг с середины мая прошлого года, из-за чего дипломаты, которым нужно выехать из США по неотложным обстоятельствам, потом не могут вернуться на работу.

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Отношения России и США
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