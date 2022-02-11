Представитель России на переговорах Дмитрий Козак оценил встречу «нормандской четверки»

Переговоры политических советников в «нормандском формате» в Берлине завершились без ощутимых результатов и заявлений. Об этом в ходе итогового брифинга заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

«К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Мы пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. <...> Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось», — сказал он.

По словам Козака, украинская сторона в ходе переговоров демонстрирует непреклонность в вопросах постконфликтного урегулирования. Представители Украины при разработке коммюнике отказались даже цитировать минские соглашения, где говорится, что будущий статус Донбасса будет решаться в рамках консультаций и обсуждений с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, добавил он.

«Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать, поэтому мы до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки», — объяснил замглавы администрации президента.

«Нормандская четверка» — группа стран, которые пытаются найти решение проблемы с отделением от Украины Донецкой и Луганской областей, произошедшим после госпереворота 2014 года.

Сейчас в эту группу, помимо самой Украины, входят Россия, Франция и Германия. Результат работы «нормандской четверки» — так называемые «минские соглашения», ряд мер, выполнение которых должно решить проблему двух регионов и вернуть их в состав Украины в новом качестве.

В последний раз встреча «нормандской четверки» в полном составе, которая проходила 26 января в Елисейском дворце в Париже, продлилась восемь с половиной часов.