Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Валиева появилась на тренировке фигуристок 03:42
В США назвали невозможным полное прекращение поставок топлива из России 03:42
В Германии заявили, когда пройдет следующая встреча «нормандской... 03:39
Спортивный психолог дал совет Валиевой 03:36
В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях коронавируса для беременных 03:28
Валиева не появилась на тренировке девушек на Олимпиаде в Пекине 03:26
На Украине рассказали, от чего зависит деэскалация на ее границах 03:22
Козак: Берлин и Париж с пониманием относятся к позиции РФ по украинскому... 03:11
Козак прокомментировал будущее минского процесса 03:10
Посол России в Великобритании предложил заставить Украину выполнять минские... 03:07

Представитель России на переговорах Дмитрий Козак оценил встречу «нормандской четверки»

Козак заявил, что встреча в «нормандском формате» завершилась без ощутимых результатов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Переговоры политических советников в «нормандском формате» в Берлине завершились без ощутимых результатов и заявлений. Об этом в ходе итогового брифинга заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

«К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Мы пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. <...> Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось», — сказал он.

По словам Козака, украинская сторона в ходе переговоров демонстрирует непреклонность в вопросах постконфликтного урегулирования. Представители Украины при разработке коммюнике отказались даже цитировать минские соглашения, где говорится, что будущий статус Донбасса будет решаться в рамках консультаций и обсуждений с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, добавил он.

«Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать, поэтому мы до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки», — объяснил замглавы администрации президента.

«Нормандская четверка» — группа стран, которые пытаются найти решение проблемы с отделением от Украины Донецкой и Луганской областей, произошедшим после госпереворота 2014 года.

Сейчас в эту группу, помимо самой Украины, входят Россия, Франция и Германия. Результат работы «нормандской четверки» — так называемые «минские соглашения», ряд мер, выполнение которых должно решить проблему двух регионов и вернуть их в состав Украины в новом качестве.

В последний раз встреча «нормандской четверки» в полном составе, которая проходила 26 января в Елисейском дворце в Париже, продлилась восемь с половиной часов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть