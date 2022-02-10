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Боррель ответил на письмо Лаврова по евробезопасности готовностью к диалогу

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Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ответном письме главе МИД РФ Сергею Лаврову предложил продолжить диалог по укреплению общей безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Письмо подписано Боррелем и составлено в тесном взаимодействии с НАТО.

«В нем рассматриваются вопросы, поднятые министром Лавровым, и подтверждается предложение ЕС и его членов продолжать диалог с Россией о путях укрепления безопасности для всех», — говорится в заявлении.

Ранее Брюссель официально передал Москве коллективный ответ на письмо Лаврова, направленное европейским государствам в начале февраля.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов принял директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Й. Балфоорт, которая и передала послание от Борреля. Иностранный дипломат пояснила, что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа гласности.

В своем послании Лавров заявил, что Россия обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ, а также тем, что коллеги из США, НАТО и Евросоюза взывают к «деэскалации» и призывают РФ «выбрать путь дипломатии», однако Россия и так следует этому пути.

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