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В Белоруссии возбудили дело в отношении главы Днепра после инцидента с флагом

Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело в отношении главы Днепра Филатова

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Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что после инцидента с флагом возбудила дело в отношении главы украинского города Днепра Бориса Филатова.

В ведомстве отметили, что Филатову, который, являясь должностным лицом, организовал снятие белорусского флага и замену его на двухцветное полотнище, инкриминировано разжигание национальной вражды.

«Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в Следственный комитет Белоруссии.

9 февраля у здания администрации Днепра национальный флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый. Мэр города Борис Филатов пояснил, что таким образом город расстался с образом существующего политического режима Белоруссии в пользу «символа ее национального движения». Посольство Белоруссии в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста.

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