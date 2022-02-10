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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Берлине стартовали переговоры представителей «нормандской четверки»

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Global Look Press

В Берлине началась встреча советников стран «нормандской четверки» — Германии, России, Украины и Франции — по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

Встреча проходит на вилле Борзиг — в резиденции МИД ФРГ, в ней участвуют замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник французского лидера Эммануэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Предыдущие переговоры политических советников лидеров «нормандского формата» прошли 26 января в Париже — встреча длилась восемь с половиной часов.

Ранее в Киеве заявили, что готовы вести диалог по Донбассу.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Донбасса отказались признавать новую власть после госпереворота в стране. В 2015 году главы стран «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений, принятых 19 сентября 2014 года. В том же году Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.

Позднее кабмин Украины решил отозвать законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который устанавливает правила переходного периода в Донбассе.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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