Джонсон допустил отправку новых вооружений Украине

Великобритания передала Украине 2000 единиц противотанкового оружия и пока Киев не просит больше, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, пишет The Guardian. Однако, по его словам, Лондон не исключает возможности дальнейшей военной поддержки украинской стороны.

«Мы рассмотрим, что еще мы можем предложить. Украинцы хорошо подготовились, есть вещи, которые мы предложили, которые им действительно, кажется, не нужны, потому что они думают, что их уже достаточно», — добавил премьер Великобритании.

Как отметил Джонсон, Лондон также допускает дополнительные поставки оружия в случае «вторжения» России на Украину, вероятность которого в Великобритании не исключают из-за предполагаемого скопления российских сил около украинских границ.

«Я хочу подчеркнуть, что это будет абсолютная катастрофа, если до этого дойдет, и если на украинской земле произойдет серьезное кровопролитие», — подчеркнул британский премьер.

Ранее сообщалось, что Джонсон назвал ближайшие дни решающими в ситуации с Украиной.