Посол Украины заявил, что Киев попросит помощи у НАТО в случае агрессии Москвы

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев попросит помощи у НАТО в случае агрессии Москвы. Об этом он сообщил в интервью агентству LIGA.net.

«Наша дипломатия делает все возможное, чтобы партнеры в случае катастрофической ситуации пришли Украине на помощь, и не только оружием, но и реальной военной силой», — сказал он.

По его словам, просьба о военной помощи уже «на столе» у НАТО.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген не может немедленно ответить на запрос Украины о предоставлении помощи.

Она не пояснила, о каком украинском запросе идет речь, отметив, что Дания не против помощи в военном отношении.

До этого министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил, что королевство не передаст Украине 400 снятых с вооружения переносных зенитных ракетных комплексов «Стингер».

Бедсков добавил, что «Стингеры» в скором времени утилизируют, а Украине Дания поможет в области наращивания киберпотенциала.