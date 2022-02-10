Глава МИД Великобритании объяснила необходимость угроз по «Северному потоку — 2»

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости угроз в адрес газопровода «Северный поток — 2» из-за обострения ситуации вокруг Украины. Об этом она сообщила по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, передает ТАСС.

По ее словам, Лондон должен четко дать понять, что «Северный поток — 2» не заработает в случае эскалации.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал уничтожить «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину. По словам американского лидера, «все забывают», что экономика России якобы опирается «только на возможность продавать нефть и газ, это единственное, что есть у Москвы по экспорту». Если оставить Россию без возможностей таких поставок, то она серьезно пострадает, добавил президент США.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину.