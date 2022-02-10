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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Лавров назвал обсуждение Украины с британской коллегой разговор немого с глухим

Лавров: разъяснения России по украинской ситуации Лондон не слышит

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Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя переговоры с главой МИД Британии Лиз Трасс, назвал их «разговором немого с глухим», передает «Интерфакс».

«Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили», — сказал Лавров после переговоров.

По словам главы МИДа, британские коллеги «либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют».

Трасс заявила, что об угрозах со стороны России свидетельствует «увеличение количества войск и оружия на границе с Украиной». По ее словам, наблюдаются попытки подорвать демократию на Украине. Она также отметила, что у России еще есть шанс «остановить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования».

Также Лавров указал, что ситуация с Украиной похожа на комедию. Он привел цитату из иностранного СМИ, в котором говорилось, что тема Украины является «костылем для падающих рейтингов западных политиков». На вопрос журналиста о жестах России, которые она готова сделать для «разрядки» ситуации, министр ответил, что в вопросах мировой безопасности Россия будет вести себя «по-взрослому» и не заниматься «откровенной пропагандой в расчете на электоральные приключения».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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