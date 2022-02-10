Лавров рассказал, для чего Западу нужен Зеленский

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что Запад использует президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы выводить РФ из равновесия. Трансляцию пресс-конференции ведет ТАСС.

«Никого (на Западе — прим.) не интересует, что он (Зеленский — прим.) там думает и какие негативные последствия этой истерики несет украинская экономика, украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих вот всхлипываний и причитаний», — сказал российский дипломат.

10 февраля в Москву прибыла министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по ситуации вокруг Украины. На следующий день также в российской столице должна состояться встреча министра обороны Британии Бена Уоллеса с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Ранее Лавров заявил, что Лондон и Москва по-разному трактуют Минские соглашения.