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В Белом доме возмутились обращением Путина «моя красавица» к Украине

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Evelyn Hockstein/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки прокомментировала фразу президента России Владимира Путина «нравится не нравится — терпи, моя красавица», которую он использовал, говоря о необходимости выполнения минских соглашений со стороны Украины, во время пресс-конференции по итогам встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента США, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Отмечу также, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства», — заявила представитель администрации президента США на брифинге.

По словам Псаки, подобная штука российского лидера не вызывает восхищения в Вашингтоне. При этом уточняющий вопрос журналистов, влияют ли такие заявления со стороны Москвы на американо-российский диалог, пресс-секретарь Белого дома проигнорировала.

Ранее сообщалось, что в СМИ фразу Путина о красавице расценили как доказательство «издевательского отношения» к Украине.

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