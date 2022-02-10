В консульстве РФ в Нью-Йорке рассказали о сокращении числа сотрудников

Генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников заявил, что в консульстве впервые в истории работают всего пять человек из-за политики США, в январе число сократилось больше чем в два раза. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас действительно работает четыре сотрудника (не считая консула). В конце января уехали пять семей. Остались ровно четыре человека», — рассказал Овсянников.

Он подчеркнул, что раньше в консульстве было 12 дипломатов. По словам Овсянникова, он не помнит, чтобы в Нью-Йорке работали всего четыре дипломата.

По мнению генконсула РФ, в будущем существует вероятность, что в миссии будет работать еще меньше людей.

«Думаю, такое возможно. У нас в июне уезжают два коменданта. У меня сейчас нет водителя – ему было предписано уехать в январе. Пытаемся из этой ситуации выходить. Я отменяю какие-то поездки, потому что одному не рекомендовано ехать за рулем. Дипломаты сидят на приеме посетителей. Небольшие передвижения по городу в рамках 25-мильной зоны возможно еще, а вот дальше передвижения практически уже невозможны», — рассказал Овсянников.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти по-прежнему угрожают ему выдворением в рамках торга за визы для сотрудников своих дипломатических миссий.