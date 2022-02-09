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В Днепре национальный флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый

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Borys Filatov/Facebook

У здания администрации Днепра национальный флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook.

«После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспаленного разума, который Александр Григорьевич (президент Белоруссии Лукашенко) наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменен на бело-красно-белый», — написал глава города.

Филатов пояснил, что таким образом город расстался с образом существующего политического режима Белоруссии в пользу символа ее национального движения со столетней историей.

Он отметил, что город не вмешивается во внешнюю политику Украины, а такой поступок является внутренним делом Днепра.

Ранее в МВД Белоруссии предложили включить бело-красно-белый флаг (БЧБ) и лозунг «Живе Беларусь», которые использует белорусская оппозиция, в перечень нацистской символики и атрибутики.

В Белоруссии бело-красно-белый флаг стал основным символом протестов после прошедших в стране 9 августа прошлого года президентских выборов. Оппоненты власти считают его историческим национальным символом. Флаг в республике был официальным с 1918 по 1919 год, а также с 1991 по 1995 год. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 1994 году давал присягу под бело-красно-белым флагом.

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