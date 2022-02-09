В Кремле отреагировали на прогнозы S&P и Fitch в отношении РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинги, связанные с последствиями для России новых санкций, нельзя однозначно оценить. Об этом представитель Кремля сообщил в рамках брифинга.

«Весьма противоречивые заявления приходят со стороны Запада. Из каких-то столиц говорится, что необходимо принять санкции в отношении нашей страны немедленно. Непонятно, в связи с чем», — подчеркнул Песков.

По его словам другие столицы заверяют, что никакого принятия санкций без той самой эфемерной «агрессии» России против Украины быть не должно.

«В общем, в данном случае, скорее, коллективный Запад сам не определился, но то, что элементы непредсказуемости здесь налицо, это факт», — сказал он.

Также Пескова спросили, видят ли в Кремле экономические риски от нагнетания напряженности.

«Это те экономические риски, с которыми сталкиваются все. Потому что вот эта напряженность, она проецируется на настроения, и на рынках, и на биржах. И нашей страны, и других», — добавил представитель Кремля.

Кроме того, у Пескова узнали отношение к высказываниям аналитиков о возможности значительного замедления долгосрочного роста российской экономики

«В данном случае набор программ развития, Национальных планов развития, которые реализуются — они и есть те меры, которые нацелены на то, чтобы несмотря ни на что мы поддерживали необходимые темпы развития», — заключил пресс-секретарь российского главы государства.

Ранее в аналитическом отчете международного рейтингового агентства S&P утверждалось, что введение новых санкций против банковского сектора РФ и отключение России от SWIFT скажется на показателях внешней торговли страны. При этом Fitch назвало маловероятным сценарий нападения России на Украину.