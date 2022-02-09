Ле Пен назвала Макрона телеграфистом НАТО и Евросоюза

Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что французский лидер Эммануэль Макрон приехал в Россию как телеграфист НАТО и Европейского союза, поэтому он был принят холодно. Об этом она сказала в эфире радиостанции Europe 1.

Политик выразила мнение, что кризис вокруг Украины может усугубиться. При этом она отметила, что не верит в слухи о российском вторжении.

Встреча Макрона с Путиным состоялась 7 февраля, и длилась более пяти часов. Лидеры двух стран провели часть беседы за рабочим обедом, в ходе которого российский президент угостил Макрона осетриной, олениной и грушевым пирогом. По итогам переговоров была проведена пресс-конференция, после которой политики проговорили еще около 20 минут.

После французский лидер заявил, что в ходе переговоров чувствовалось напряжение.

На следующий день Макрон отправился в Киев — на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.