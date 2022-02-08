В Казахстане опровергли слухи о переносе столицы из Нур-Султана в Костанай

Появившиеся в соцсетях сообщения о переносе столицы Казахстана из Нур-Султана в город Костанай не соответствуют действительности, пишет портал stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития страны. Он нацелен на борьбу с распространением недостоверных данных.

«В социальных сетях распространяется информация о том, что [президент страны] Касым-Жомарт Токаев заявил о переносе столицы в Костанай. Это неправда», — отмечается в сообщении.

Первый президент страны Нурсултан Назарбаев еще в 1997 году перенес столицу из Алма-Аты в город Акмола — уже в 1998 году он получил название Астана.

Нур-Султаном Астана стала 23 марта 2019 года после подписания Токаевым указа о переименовании города. Он был назвал в честь Назарбаева. День столицы — 6 июля — в Казахстане отмечают как государственный праздник.

Ранее стало известно, что парламент Казахстана отменил в Совбезе пожизненное председательство Назарбаева.