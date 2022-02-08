Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российский футболист рассказал о нападении чеченцев 14:44
В ЛНР призвали судить Порошенко за геноцид, а не предоставлять убежище 14:32
Макрон заявил о присутствии напряжения на встрече с Путиным 14:31
Путин и Токаев встретятся в Москве 14:29
СМИ узнали о планах посольства США в Киеве переехать из-за России 14:27
Умер театральный режиссер Ханс Нойенфельс 14:27
В Киеве заявили, что готовы вести диалог по Донбассу 14:26
Российская фигуристка выругалась после вопроса иностранной журналистки 14:25
Бортников заявил, что ответственность школ за антитеррористическую работу надо... 14:23
ФНС хочет отменить акцизные марки на сигаретах и табаке 14:23

В Киеве прокомментировали возможную причину отмены встречи Бербок с Зеленским

В офисе Зеленского опровергли, что встречу с Бербок отменили из-за позиции ФРГ по СП-2

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
president.gov.ua

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию о том, что встреча министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок с главой Украины Владимиром Зеленским была отменена из-за позиции ФРГ по вопросам поставки оружия и «Северному потоку 2». Его слова приводит агентство LIGA.net.

«Это совершенно ложный контекст – говорить, будто встреча сорвалась из-за отказа что-то сказать о «Северном потоке 2» или об оружии. Такого априори быть не могло», — сказал Подоляк

По его словам, Запад и Германия неоднократно заявляли, что в случае «нападения» России на Украину газопровод не будет работать. Советник также отметил, что позиция Берлина по вопросу поставки оружия в Киев публичная и озвучивалась много раз.

Ранее стало известно, что планировавшаяся ранее встреча главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве отменилась.

Журналист CNN Джейк Таппер сообщил со ссылкой на источник, близкий к украинским властям, что визит немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок на Украину не состоится из-за разногласий Киева и Берлина по российскому газопроводу «Северный поток — 2».

Бербок объяснила, что изменение программы ее визита связано с отменой приезда французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, так как изначально предполагалось, что министры посетят Украину вместе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть