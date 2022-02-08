В Киеве прокомментировали возможную причину отмены встречи Бербок с Зеленским

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию о том, что встреча министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок с главой Украины Владимиром Зеленским была отменена из-за позиции ФРГ по вопросам поставки оружия и «Северному потоку 2». Его слова приводит агентство LIGA.net.

«Это совершенно ложный контекст – говорить, будто встреча сорвалась из-за отказа что-то сказать о «Северном потоке 2» или об оружии. Такого априори быть не могло», — сказал Подоляк

По его словам, Запад и Германия неоднократно заявляли, что в случае «нападения» России на Украину газопровод не будет работать. Советник также отметил, что позиция Берлина по вопросу поставки оружия в Киев публичная и озвучивалась много раз.

Ранее стало известно, что планировавшаяся ранее встреча главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве отменилась.

Журналист CNN Джейк Таппер сообщил со ссылкой на источник, близкий к украинским властям, что визит немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок на Украину не состоится из-за разногласий Киева и Берлина по российскому газопроводу «Северный поток — 2».

Бербок объяснила, что изменение программы ее визита связано с отменой приезда французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, так как изначально предполагалось, что министры посетят Украину вместе.