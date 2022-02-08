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Посол РФ: в ЕС есть силы, заинтересованные в отсутствии диалога с Москвой по безопасности

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что в Европе и в мире есть силы, которые выступают за отсутствие диалога с Москвой по вопросам гарантии безопасности. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Есть силы в Европе и в мире, которые не сильно заинтересованы в том, чтобы был реальный диалог между Россией и нашими партнерами в Европе по вопросам безопасности», — сказал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ответ Вашингтона на предложенные Москвой гарантии безопасности, в частности гарантированное нерасширение НАТО на Восток.

«Впечатление, что мы даже не ставили эти вопросы, их просто обошли. Мы видим политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам», — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Встреча Путина и Макрона прошла 7 февраля в Москве. 8 февраля французский президент прибыл в Киев, где проведет переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

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